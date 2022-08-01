Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek - Son Dakika
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Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek

01.08.2022 11:43
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşecek görüşme çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Kulüpler Birliğinin talebi üzerine planlanan toplantıya, Bakan Nebati ile Bakan Kasapoğlu ev sahipliği yapacak. TFF yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi genel değerlendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kulüplerin borçlarında "nefes almaları" için atılan adımlar

Spor kulüplerinin finansal durumlarına yönelik adımlar atılmış, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birçok düzenleme hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, "Kamuya yararlı dernek" statüsünde bulunan spor kulüplerinin anonim şirket (AŞ) olarak yapılanmasının önü açılırken, kulüplerin, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 kişi tarafından kurulması, kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketlerin tescil edilmesine yönelik maddeler getirilmişti.

Kulüpler için denk bütçe uygulaması hayata geçirilerek, kulüpler ve spor anonim şirketlerinin önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilmesi, bu oran üzerindeki borçlanmalara genel kurulda nitelikli çoğunlukla karar verilerek ek bütçe ile yapılabilmesi zorunlu hale gelmişti.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ağustos 2022 19 Mayıs'ta plaj futbolu 19 Mayıs'ta plaj futbolu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nureddin Nebati, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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