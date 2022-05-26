Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu

26.05.2022 11:58
Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi, Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralı Anayasa'ya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesi, Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralı Anayasa'ya uygun buldu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yüksek Mahkeme, 43 numaralı "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin bazı kurallarının Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptali yönündeki CHP'nin iptal başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Hazinenin, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ya da yurt dışındaki şirketlere iştirakine imkan veren kuralın, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

İptali istenen maddede, şirketlere iştirak için Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı belirtilen kararda, bunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenlenmesi özel olarak öngörülen konulardan "bakanlıkların görev ve yetkileri"ne ilişkin olduğu belirtildi.

Kararda Anayasa'nın 106'ncı maddesine göre şirketlere iştirakin CBK ile düzenlenmesinin mümkün olduğuna işaret edilerek, söz konusu kuralın "kanunla düzenlenmesi öngörülen konu"lardan olmadığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi, kuralın içerik yönünden de Anayasa'ya uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, "Kuralda Hazinenin şirketlere iştirak etmesi suretiyle gerçekleştirilecek iktisadi faaliyet kapsamında alınacak karar ve ortaya konulacak işlemlerin yürütme organının hangi unsurlarınca gerçekleştirileceği de açık, anlaşılır ve uygulanabilir şekilde belirtilmiş olup kuralda bu yönden de belirsizlik bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

MASAK'la ilgili iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, aynı kararnameyle düzenlenen, MASAK'ın, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilmesine ilişkin maddenin iptal istemini de karar bağladı.

Yüksek Mahkeme, "kişisel verilere ilişkin düzenleme içerdiği" gerekçesiyle maddeyi iptal etti.

Kişisel verilerin korunması hakkının Anayasa'nın 20'nci maddesiyle güvence altına alındığına işaret edilen kararda, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtildi.

Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin, CBK ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilen kararda, iptali istenen maddenin, MASAK'a her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisi verdiği anlatıldı.

Bunun kişisel verilere ilişkin düzenleme niteliğinde olduğu belirtilen kararda, "Anayasa Mahkemesi, açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir." denildi.

YORUMLAR
500
Millet Partisi, 'Millet İttifakı' isminin hukuksuz kullanıldığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Millet Partisi, 'Millet İttifakı' isminin hukuksuz kullanıldığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Tunus'ta referanduma sunulacak Anayasa metni 30 Haziran'da açıklanacak Tunus'ta referanduma sunulacak Anayasa metni 30 Haziran'da açıklanacak CHP'li Kaboğlu: 'Gelecek Yıl Yapılacak Oylama, 2+1 Oylaması Olacak. CHP'li Kaboğlu: 'Gelecek Yıl Yapılacak Oylama, 2+1 Oylaması Olacak.
Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı, Anayasa, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar!
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:58:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement