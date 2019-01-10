Son Dakika Haberleri: Hazırlık Maçı: Atiker Konyaspor: 0 - Altınordu: 1

Hazırlık Maçı: Atiker Konyaspor: 0 - Altınordu: 1

1 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor ile Altınordu hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Hazırlık Maçı: Atiker Konyaspor: 0 - Altınordu: 1, System.String[]
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor ile Altınordu hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Saha: Conelia Otel

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Mehmet Öcal xx, Süha Adıyaman xx

Atiker Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran xx, Volkan Fındıklı xx (Mücahit Can Akçay dk. 74 x), Fallau Diagne x, Marko Jevtovic xx, Den Milosevic x (Fofana dk. 74 x), Abdou Traore x (Ömer Ali Şahiner dk. 46 x), Cesar Hurtado x (Nejc Sukubic dk. 46 x), Yavhen Opanasenko x (Ali Turan dk. 46 x), Petar Filipovic x (Amir Hadziahmetovic dk. 46 x), Ferhat Öztorun x (Leonard Zuta dk. 74 x), Adis Jahovic x (Yatabare dk. 46 xx)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Altınordu: Erce Kardeşler xx (Ozan Can Oruç dk. 62 x), Recep Yemişci xx, Sinan Osmanoğlu xx, Hasan Hatipoğlu xx (Enes Sığırcı dk. 64 x), Ali Yaşar xx, Murat Uçar xx, Berkay Samancı xx, Deniz Kılınç xx, Muhammed Mert xx, Anıl Koç xx (Atakan Üner dk. 75 x), Sefa Yılmaz xxx (Kadir Yurttadur dk. 69 x)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Sefa Yılmaz (dk. 15) (Altınordu) - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:02 Kaynak: İHA

Antalya, Altınordu, Atiker Konyaspor, Spor
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