Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi - Son Dakika

Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi

11.11.2020 21:35
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Ay-Yıldızlılar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak'ın şutu üstten auta çıktı.

22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.

23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0

32. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin'in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

40. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-1

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic xx, Grega Kordez xx, Andraz Kovacic xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Nazım Sangare xx, Mert Çetin xx, Ozan Kabak xx, Caner Erkin xxx, Okay Yokuşlu xx, Dorukhan Toköz x, Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34 ?), Deniz Türüç xx, Cengiz Ünder x, Cenk Tosun xx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Efecan Karaca, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hırvatistan: Sluga x, Juranovic x, Damagoj Vida x, Pongracic x, Dario Melnjak xx, Milan Badelj x, Marko Rog x, Josip Brekalo x, Mislav Orsic x, Pasalic x, Ante Budimir xx

Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Uremovic, Barisic, Ivan Perisic, Caleta-Car, Mateo Kovacic, Antonio Colak, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic, Toma Basic

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32) (Hırvatistan)

Sarı Kart: Ozan Kabak (Hırvatistan)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi
Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi

Hırvatistan, Cenk Tosun, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi - Son Dakika Spor


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