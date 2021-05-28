HBB şehrin estetiğine önem veriyor - Son Dakika

Çevreye ve doğaya büyük önem vererek çalışmalarını sürdüren HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesine bağlı Atatürk, Tayfur Sökmen ve Hüseyin Şanverdi caddelerinde bitkilendirme, bordür boyama ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriyor.

Toplamda 6 kilometrelik alanda dört farklı bitki ve mevsimlik çiçek kullanarak refüj ve kavşakları rengarenk bir görünüme kavuşturan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların devam ettiğini belirtti.