HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında bugün oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçının, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Afyon Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın en az 6 basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Bugün oynanması gereken HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor müsabakasının, Basketbola Dönüş Protokolü'nün ilgili maddesine göre Kovid-19 vakalarından dolayı ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.