Kemal Peköz, Öğrenciyi Darp Den Polislerin Kimlikleri Belirlenemediği İçin "Faili Meçhul" Hale Gelen Soruşturmayı TBMM'ye Taşıdı

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Adana'da üniversite öğrencisi olan Hüseyin Selçuk Yaycıoğlu'nun Hayko Cepkin konserinde polisler tarafından darp edilmesi ve bacağının kırılması ile ilgili soruşturma dosyasının; polislerin kimlikleri belirlenemediği için, "faile meçhul"e ayrılmasını TBMM gündemine taşıdı.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Adana'da üniversite öğrencisi olan Hüseyin Selçuk Yaycıoğlu'nun ekim ayında Hayko Cepkin'in açık hava konserine gittiğini ve konserde cep telefonunu çaldırdığını belirtti. İddiaya göre Yaycıoğlu, konser alanındaki çevik kuvvet polislerinden yardım istedi fakat polisler ilgilenmeyip Yaycıoğlu'nu darp etti. Peköz, Cumhuriyet savcısının soruşturma sonucunda darbeden çevik kuvvet polislerini tespit edemediğini ve dosyayı faili meçhul dosyalar arasına kaldırdığını aktardı.

Peköz'ün yazılı açıklaması şöyle:

"30 KADAR ÇEVİK KUVVET POLİSİ, YAYCIOĞLU'NU DARP ETMİŞ VE BACAĞININ ÜÇ YERDEN KIRILMASINA NEDEN OLMUŞLARDIR"

"Adana'da üniversite öğrencisi Hüseyin Selçuk Yaycıoğlu, Ekim ayında Hayko Cepkin'in açık havada konserine gitmiş ve konser girişinde cep telefonunu çaldırmıştır. Yaycıoğlu, alanda görevli çevik kuvvet polislerinden yardım istemiş fakat polisler Yaycıoğlu'nun sorunu ile ilgilenmemiştir. Yaycıoğlu'nun bir tanıdığı 'Arkadaşın cep telefonu çalınmış ilgilenseniz ya' diye polislere seslenmesi üzerine çevik kuvvet polisleri, önce bu kişinin, sonra da H.S. Yaycıoğlu'nun üzerine yürümüş, 30 kadar çevik kuvvet polisi, H.S. Yaycıoğlu'nu darp etmiş ve bacağının üç yerden kırılmasına neden olmuşlardır. Yaycıoğlu'nun arkadaşı, darbedilen H.S'ye yardım etmek isterken, polisler tarafından kafasına ve sırtına tekmeler atılarak yerde sürüklenmiştir. Yaycıoğlu'nun 'Ayağımı kırdınız' diye bağırması üzerine, çevik kuvvet polisleri kaçarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaycıoğlu daha sonra konsere gelmiş olan vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılmıştır.

"SAVCISI, DARBEDEN POLİSLERİ 'TESPİT EDEMEYİNCE', SORUŞTURMA DOSYASI FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR ARASINA KALDIRILMIŞTIR"

Olayın üzerine H.S.Yaycıoğlu, CİMER ve karakola şikayette bulunmuş; Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Karakolu polisleri tarafından yapılan incelemede darp olayını gören bir güvenlik kamerası kaydı bulunamamıştır. Cumhuriyet savcısı ise olay yerinde görevli bir komiser ve beş çevik kuvvet polisi için 'tanık' sıfatı ile bilgilerine başvurmuş ve polislerin 'Duymadım, görmedim, bilmiyorum' şeklinde beyanları üzerine Yaycıoğlu'nun 'Şayet o gün orada görevlendirilmiş çevik kuvvet polisleri bana gösterecek olursanız, saldırıyı gerçekleştirenleri teşhis edebilirim' talebini ise karşılamamıştır. Cumhuriyet Savcısı, sekiz aylık soruşturmanın sonunda H.S. Yaycıoğlu'nu darbeden çevik kuvvet polislerini 'Tespit edemeyince', soruşturma dosyası faili meçhul dosyalar arasına kaldırılmıştır."

"DARP EDEN POLİSLER NEDEN TESPİT EDİLMEMİŞTİR?"

Peköz, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Konser alanında görevli polisler neden Yaycıoğlu'nun talebini reddetmiştir? Yaycıoğlu ve arkadaşını darp eden polisler neden tespit edilmemiştir? Söz konusu olay ile ilgili yeterli ve detaylı soruşturma neden yapılmamıştır? Adana Emniyet Müdürlüğü'nde konser alanında görevli polislerin kimlik kayıtları olmasına rağmen, cumhuriyet savcılığı ve emniyet müdürlüğü söz konusu polislerin tamamı ile ilgili neden soruşturma yürütmemiştir?"