HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç Açıklaması - Son Dakika

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Samandağ Belediyesinde 10 çalışanın sözleşmelerinin yenilenmeyerek işsiz bırakıldığını söyledi.

Oruç, Meclis'te, partisinin Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ile düzenlediği basın toplantısında, Samandağ Belediyesinde, bir süre önce sözleşmeli çalışan 21 personelin sözleşmelerinin yenilenmediğini belirtti.

Sonraki süreçte söz konusu personelden üçünün taşeron olarak alındığını, 8 işçiyle de sözleşme yenilendiğini dile getiren Oruç, "Samandağ Belediyesinde, 10 emekçi kardeşimiz, sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz bırakıldı." dedi.

Emekçilerin sözleşmesine son verilmesini doğru bulmadıklarını kaydeden Oruç, "Bu ülkede ekonomik krizden bahsediliyorsa ki derin bir ekonomik kriz var; yoksulluk, işsizlik almış başını gidiyor. Burada özellikle korunması gereken işçiler, emekçilerdir. İşlerine asla son verilmemelidir." diye konuştu.

"Samandağ Belediyesindeki 10 işçinin sözleşmesinin yenilenmemesiyle partizanlığın açığa çıktığını" savunan Oruç, mahkemeye taşınan olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

HDP Mersin Milletvekili Turan da "İktidardan görmeye alıştığımız manzaraları Samandağ'da CHP belediyesinden görüyor olmak bizler açısından kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, insanları herhangi bir somut gerekçeye dayanmadan işinden aşından etmenin, yaşanan ekonomik krizin olanca ağırlığını bu insanların omuzlarına yıkmanın, sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir belediyenin tevessül etmemesi gereken işlerden olduğunu belirtti.

Durumun arka planında işçilerin çıkarılmasından daha önemli şeyler olduğunu söyleyen Turan, "Emekten, demokrasiden dem vuranlar, özellikle işçi hakları gibi meseleleri temel meselesi olarak görenler ve sosyal demokrat olduğunu ifade edenler asla işçilerin işlerinden edilmesine yönelik adımları atmamalıdır." ifadelerini kullandı.