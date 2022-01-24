HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (2) - Son Dakika

DURUŞMA 3,5 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

?Duruşmanın yapılacağı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki şartları nedeniyle izleyici sayısı konusunda İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Deniz Poyraz'ın ailesinin avukatları ile mahkeme heyeti uzun bir ön görüşme yaptı. Avukatlar, aile yakınları ve gazeteciler, salona girişte İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in okuduğu listeye göre salona alındı. Salona girişlerde zaman zaman tartışmalar yaşandı. Saat 09.00'da başlaması gereken celse, yaklaşık 3,5 saat sonra kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu sanık Onur Gencer'in yanı sıra Deniz Poyraz'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SANCAR: TOPLUMSAL BARIŞI BOZMAK İÇİN OYNANAN BÜYÜK BİR OYUNMüşteki sıfatıyla söz verilen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar , "HDP'yi ve HDP'lileri hedef aldığı açıktır. Bu hepimizin davasıdır. Dava konusu bizim zarar gördüğümüz alanlar tesis ve binadan çok daha fazlasıdır. Toplumsal barışı bozmak için oynanan çok büyük bir oyundur" dedi.Duruşmada baroların ve derneklerin katılma talepleri dinlendi. Heyet, HDP'nin ve HDP milletvekilleri ile yetkililerinin katılma talebini kabul edip diğer katılma taleplerini reddetti.'KANLI BASKINDAN PİŞMAN DEĞİLİM'Söz verilen sanık Onur Gencer, yaptığı silahlı baskından dolayı pişman olmadığını söyledi. Gencer, "Öncelikle gerçekleştirdiğim kanlı baskının evveliyatı çok geçmişe dayanıyor. 1998 yılında annemin HDP'liler tarafından tehdit edilmesi ile başlayan bu süreç 17 Haziran'da son buldu. Tehditler yüzünden annemin ruh sağlığı bozuldu. Kobani olaylarında önüm kesildi. Suriye 'de suikasta maruz kaldım. Ancak hiçbir şey yapılmadı. PKK ile yaşadığım travmalardan kurtulmak için yaptığım kanlı baskından pişman değilim. Poyraz ve ailesinin araştırılmasını istiyorum. Mayıs'ta öldürülen istihbaratçıların baş sorumlusunun Deniz Poyraz olduğunu düşünüyorum. Maksadım içimi soğutmak, iyi hissetmek ve travmadan kurtulmak için yaptığım baskında PKK ve HDP'ye 'dur' demekti. Suriye'de YPG 'nin bana yaptığı suikasta herhangi bir misilleme yapılmayınca intikam almaya karar verdim. Annemin ölümüyle de intikam zamanının geldiğinin farkına vardım. Doğru zamanı bekliyordum. Masumlara zarar vermeden intikam almak istiyordum ve HDP binasını uygun gördüm. 16 Haziran'da tüm kutsallarıma küfreden HDP'li birinin ardından ok yaydan çıkmıştı. 4-5 yaşımdan beri kafamdaydı ama şekillenmemişti. Sadece doğru zamanı bekledim. Av tüfeğini atışa ve silahlara merakım için aldım. Silaha merakım olduğundan poligonda eğitim aldım. Tüfeği eğlence amacıyla aldım" dedi.SÖZLERİ SALONU KARIŞTIRDIMahkeme başkanının sorusu üzerine olay gününü anlatan Gencer, "Bir önceki gece heyecandan uyuyamadım. Bir an önce sabah olsun istiyordum. Sabah taksiyle binaya geldim. 15 dakika sonra gelmiş olsaydım bol leşli, kanın su gibi aktığı bir baskın olacaktı" dedi. Bu sözlerin ardından salon karıştı. Poyraz'ın aile yakınları ve sanık arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yeniden söz verilen sanık bir kez daha aynı ifadeleri kullanınca yeniden tartışma yaşandı.Salondakilerin sakinleşmesinin ardından konuşmasına devam eden Gencer, " Abdullah Öcalan ve Demirtaş özel ilgi alanım. Geri kalan hepsi benim için aynı. Ha Deniz Poyraz ha Murat Çepni. Keşke Çepni de arada kaynasaydı. Kürtlerle bir sorunum yoktur. Olay günü tabancayla kapıyı araladım, girdim. Toplantı odasına doğru giderken ateş ettim. İçeride biri olduğunu düşünüp heyecanla yöneldim. Soluma doğru ateş ettim. Yerde bir terörist gördüm. Etkisiz hale getirdiğimi gördüm. Başka terörist daha vardır sandım ama bulamadım. Sinirim geçsin diye birkaç tekme attıktan sonra binaya zarar verdim. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra da teslim oldum" diye konuştu.Sanık, hesabında bulunan 85 bin liranın kredi olduğunu ve olayla ilgili olarak kimseden talimat almadığını söyledi. Sanığın konuşmasının ardından avukat Türkan Aslan Ağaç, sanığa çok fazla sorularının olduğunu ancak ortamın gerilmesinin ardından davanın bitirilmesini talep etti.Duruşma devam ediyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,