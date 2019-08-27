Son Dakika Haberleri: HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret
Son Dakika Politika Haber

HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret

2 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Halkevlerini ziyaret etti.

HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Halkevlerini ziyaret etti.

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Temelli ve beraberindeki heyeti kabulünde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına karşı HDP ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

AK Parti hükümetinin 31 Mart yerel seçimlerinden önce belediye başkanlarının görevden alınacağına ilişkin ilk sinyali verdiğini savunan İşleyen, halkın bu sürece karşı çıkacak gücü olduğunu ifade etti.

Temelli ise üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin, "Bu zihniyete karşı mücadele etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Demokrasi ve barış konusunda toplumun bütün kesimleri bir araya gelmeli, bir demokrasi zemini yaratmalıyız. Bu demokrasi zemini üzerinde çözüm üretmeliyiz." dedi.

Partisinin demokrasi ittifakı, anayasa ve yargı reformu konularına ilişkin çalışma dosyasını İşleyen'e veren Temelli, daha sonra Halkevleri Başkanı Dilşat Aktaş'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Diyarbakır, Ödp, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi
Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama Başkanlık görevinden alınan Mızraklı'dan, İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:06:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]