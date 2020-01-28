Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret

6 saat önce

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (1)Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, Elazığ'ı ziyaret etti.

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (1)

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, Elazığ'ı ziyaret etti. Anne ve babalardan oluşan heyete, AK Parti Elazığ milletvekili Sermin Balık eşlik ediyor. Aileler ilk olarak Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek sitesinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Semanur Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen aileler, depremde yaralanları da hastanelerde ziyaret edecek.

Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı
Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:35:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]