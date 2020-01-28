Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

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Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret
6 saat önce
HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (1)Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, Elazığ'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (1)
Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, Elazığ'ı ziyaret etti. Anne ve babalardan oluşan heyete, AK Parti Elazığ milletvekili Sermin Balık eşlik ediyor. Aileler ilk olarak Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek sitesinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Semanur Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen aileler, depremde yaralanları da hastanelerde ziyaret edecek.
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