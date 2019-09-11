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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Açıklaması

35 dakika önce

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Çorlu'daki tren kazası davasına ilişkin, etkin bir soruşturma yürütülmediğini ileri sürerek, "Bilirkişi raporu muktedirler tarafından ayarlandı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Açıklaması, System.String[]

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Çorlu'daki tren kazası davasına ilişkin, etkin bir soruşturma yürütülmediğini ileri sürerek, "Bilirkişi raporu muktedirler tarafından ayarlandı. Mahkemeye sunulan rapor akla, bilime, vicdan ve hukuka aykırıdır. Rapor, kendi içinde çelişkilerle dolu. Katliamın üzerinin örtüldüğünü düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

Pekgözegü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatın kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazası davasına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kazanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ve mahkeme sürecinin halen devam ettiğini anımsatan Pekgözegü, "Etkin bir soruşturma yürütülmüyor. Bilirkişi raporu muktedirler tarafından ayarlandı. Mahkemeye sunulan rapor akla, bilime, vicdan ve hukuka aykırıdır. Rapor, kendi içinde çelişkilerle dolu. Katliamın üzerinin örtüldüğünü düşünüyoruz." diye konuştu.

"Üst düzey bürokratlar neden sorgulanmıyor?" sorusunu soran Pekgözegü, kazanın doğa olaylarına bağlandığını ve bu tutumun suç teşkil ettiğini savundu.

Pekgözegü, alınacak önlemlerle kazanın önüne geçilebileceğini anlatarak, "Üst düzey kamu yöneticilerin yargılanmalarına izin verilmiyor. Bu davanın üstü örtülmemelidir. Bu bir kaza değil katliamdır. Bizler adaletin sağlanması için çabamızı sürdüreceğiz. Herkesi bu katliamın takipçisi olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Milletvekili, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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