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HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun - Son Dakika

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun

12.10.2021 17:28

Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a yönelik mimiklerle tepki toplayan ve kendini "Olaydan sonra Yalçın'ın gönderilerine baktım. HDP ve Selahattin Demirtaş'la ilgili paylaşımlar yapmış, onları mı destekliyor?" sözleriyle savunan Tamer Karadağlı'ya HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan cevap geldi. Buldan, "Haddini aşan erkek zat, bulanık bir zihin Yalçın'a saygısızlık etti. Yalçın'a sahip çıkıyorum. Yalçın gibi sesi kesilmek istenen kadınlar yanındayız, bu da sana kapak olsun" dedi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşmaya devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu hareketiyle gündem olan sosyal medyada tepki gösterilen Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi.

"YALÇIN, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I MI DESTEKLİYOR?"

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada gündem olan Tamer Karadağlı, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendini şu sözlerle savundu:

"Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var. Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. 'Kadınların konuşması bastırılıyor' denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye."

"HANGİ KADINA, NE DÜŞMANLIK YAPMIŞIM?"

"Bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum. Kimin neyi savunduğu hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanatta bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti."

"BU DA SANA KAPAK OLSUN"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında Tamer Karadağlı'ya yanıt verdi. Buldan, "Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan sevgili Nihal Yalçın'ı da kadınlar adına tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere ödül töreninde haddini aşan erkek zat, bulanık bir zihin Yalçın'a saygısızlık etti.Yetinmedi, 'Demirtaş serbest bırakılmalı' dediği için sevgili Yalçın'ı hedef göstermeye devam etti. Benim de Yalçın'a sahip çıktığımı ifade etti. Evet sahip çıkıyorum. Yalçın'ı hedef alan bu ırkçı, kadın düşmanı hadsiz zihniyeti kınıyorum. Biz Yalçın'a ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınlar yanındayız, bu da sana kapak olsun." ifadelerini kullandı.

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun - Son Dakika
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