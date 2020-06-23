HDP'li eski belediye başkanı tahliye edildi - Son Dakika

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınarak 20 Kasımda tutuklanan HDP'li Suruç eski Belediye Başkanı Hatice Çevik tahliye edildi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan Çevik, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 20 Kasımda tutuklanarak cezaevine konuldu. HDP'li Suruç eski Belediye Başkanı Hatice Çevik bugün tahliye edildi.



Çevik tutuklandıktan sonra yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş kayyum olarak atanmıştı. - ŞANLIURFA