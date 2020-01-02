HDP'li Gergerlioğlu: "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil" - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil' - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu: "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil"

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil. Apar topar Meclise getirildi ve bir an evvel onay alınmak isteniyor.

HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil. Apar topar Meclise getirildi ve bir an evvel onay alınmak isteniyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılının yoğun insan hakları ihlalleriyle geçtiğini savundu.

Türkiye'ye ilişkin OECD verilerini paylaşan Gergerlioğlu, eğitimin 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gelebileceği en kötü yere geldiğini öne sürdü.

Mecliste, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin bugün görüşüleceğini anımsatan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Libya tezkeresi kabul edilecek bir hadise değil. Apar topar Meclise getirildi ve bir an evvel onay alınmak isteniyor. Suriye'de batağa saplanmış bir Türkiye'den sonra Suriye'deki birtakım silahlı grupları da alarak Libya'da taraf olmak, savaşa girmek kabul edilecek bir hadise değil. Türkiye, maalesef bunu yapmaya çalışıyor. Bugün buna şiddetle karşı çıkmaya çalışacağız. Türkiye, yenilmesi muhtemel olan iktidar güçlerinin yanında yer almaya, cadı kazanına dönmüş Libya kazanına girmeye çalışıyor. Buradan Türkiye'nin çok büyük zararla çıkacağını düşünüyoruz. Bizim temennimiz bu tezkere Meclisten geçmesin."

Gergerlioğlu, 2019 yılında çok vahim insan hakları ihlalleri yaşandığını ifade ederek, "KHK'lilere yönelik insanlık dışı soykırım uygulamalarını gördük. Yüzbinlerce KHK'li bu yaşamdan ötelenmeye, yok edilmeye çalışıldı. 20. yüzyılın Nazi uygulamalarının bir benzeri 21. yüzyılda Türkiye'de yapıldı. Düşman hukuku uygulandı." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Kocaeli, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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