HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamlayarak Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye sunmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP'li Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı ve bu fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderdi. İlgili prosedürleri tamamlayan Bakanlık, fezlekeyi TBMM'ye sunmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

HDP'li Güzel' ile ilişkisi olan terörist, 2 asker ve 1 korucunun şehit edilmesinin faillerinden

Adıyaman'da hava bombardımanıyla etkisiz hale getirilen terörist Bora ve aralarında bulundu 8 teröristin 20 Temmuz 2015 tarihinde Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilip, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez'in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları belirlendi.

(Engin Yağcı/ İHA)