HDP'lilere yönelik terör operasyonu

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, görevden alınan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları adliyeye getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Daha önce görevden alınan Mızraklı ile gözaltında bulunmaları nedeniyle tedbiren İçişleri Bakanlığınca görevden alındıkları bugün açıklanan Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında biri görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, gözaltına alınmıştı.

İşlemler için Mızraklı ve Nazlier jandarmaya, Yılmaz ve Ayaz ise emniyete götürülmüştü.