Son Dakika Haberleri: Hdp Mitinginde 'Kürdistan' ve 'Öcalan' Propagandası

Hdp Mitinginde 'Kürdistan' ve 'Öcalan' Propagandası

37 dakika önce

Hakların Demokratik Partisi'nin (HDP) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde "Kürdistan" propagandası yapıldı.

Hdp Mitinginde 'Kürdistan' ve 'Öcalan' Propagandası, System.String[]
Hakların Demokratik Partisi'nin (HDP) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde "Kürdistan" propagandası yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi. Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katıldı.

Mitingde, sık sık İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde Kürdistan lehine slogan atılıp, açıklamalarda bulunuldu. Mitingin açılış konuşmasını yapan İl eş Başkanı Eylem Amak, "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Sincar'ın mektubunu okudu. TKDP Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ise, Kürtçe yaptığı konuşmasında, bölgeyi "Kürdistan" diye niteleyerek, oy istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek, huzurun gelmesi için bunun kaldırılması gerektiğini savundu.

Öte yandan, mitingde çocukların yoğunluğu dikkat çekti. Mitingin ardından çocuklar, uluslararası İpekyolu'na atlayıp, kamyonların arkasına binerek, tehlikeli görüntüler oluşturdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

Mardin, Kızıltepe, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek

Ege Denizinde Korkutan Deprem Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:48:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Mitinginde 'Kürdistan' ve 'Öcalan' Propagandası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]