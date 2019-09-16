HDP önünde eylem yapan aile sayısı 35'e yükseldi

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 14. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 35'e yükseldi. HDP önünde oturan aileler çocukları gelmeden buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile başlayan çember her geçen gün büyüyerek sürüyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 35'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 14'üncü gününde 35'e yükseldi. 2014 yılında 17 yaşında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine giden Ahmet Sunar'ın annesi Vahide Sunar, çocuğundan 5 yıldır haber alamadığını ve PKK'dan şüphelendiğini aktardı. Sunar, "2014 yılında Dicle'de çalışmaya gitmişti o günden beri haber alamadık. PKK'dan şüpheleniyorum, aileleri gördüm cesaret alıp bende geldim. Kaydımı yaptım, engelli çocuğum var, eve gideceğim. Ama arada buraya gelip oturma eylemine katılacağım" dedi.