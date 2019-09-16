Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan aile sayısı 35'e yükseldi
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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 35'e yükseldi

1 saat önce

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 14. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 35'e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 35'e yükseldi, System.String[]

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 14. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 35'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 14'üncü gününde 35'e yükseldi. Hacire Akar ile başlayan eylem, her geçen gün büyüyerek sürüyor. 2014 yılında 17 yaşında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine giden ve bir daha haber alınamayan Ahmet Sunar'ın annesi Vahide Sunar, çocuğundan 5 yıldır haber alamadığını ve PKK'dan şüphelendiğini aktardı. Sunar, "2014 yılında Dicle'de çalışmaya gitmişti, o günden beri haber alamadık. PKK'dan şüpheleniyorum, aileleri gördüm cesaret alıp ben de geldim. Kaydımı yaptım, engelli çocuğum var, eve gideceğim. Ama arada buraya gelip oturma eylemine katılacağım" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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