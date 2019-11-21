HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 80'inci günde 57'ye yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 80'inci günde 57'ye yükseldi. Kardeşi Hüseyin Aytekin için oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, "Yanlış arkadaşlarının kurbanı oldu" dedi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 80'inci günde 57'ye yükseldi. Hüseyin Aytekin için oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, kardeşinin İstanbul'da inşaatta çalışırken terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılından beri haber alamadığı kardeşi için oturma eylemine katıldığını ifade eden Aytekin, "2015 yılında kardeşim kayboldu, dağa gittiğini öğrendik. İnşaat sektöründe çalışıyordu, burada işlerin olmayışından dolayı İstanbul'a gitti. İstanbul'da ortamı iyi değildi demek, yanlış arkadaşlarının kurbanı oldu. Kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum, çünkü aktif değildi, bu konularla bir ilgisi yoktu" diye konuştu.



"Siyaset kalemle yapılır, dağda yapılmaz"



Kardeşinin, gittikten 4 ay sonra bir defa telefon açtığını belirten Mehmet Aytekin, "Kardeşim telefonda bize nerede olduğunu söylemedi. Bir daha görüşemedik. Haberlerde izledik, sesimizi duyurabiliriz düşüncesiyle geldim buraya. Bizleri ve annesini düşünüyorsa bir an önce eve gelsin. Sadece bir o değil, bin kişinin dönmesini isterim. Oturabildiğim kadar burada oturacağım, buradaki aileler 80 gün kalmışsa bir 80 gün de ben kalırım. Siyaset kalem üzerinden yapılır. Siyaset kalemle yapılır, siyaset dağda yapılmaz benim bildiğim. Dağda bu kadar genç boşu boşuna ölüyor, amaçsız ölüyorlar. Kendi topraklarımızda bile değil, Suriye'de, orada, burada ziyan oluyorlar. 2014'te de böyle bir eylem vardı, üçte birinin ailesine geri döndüğünü duydum. Dağda eşi, çocuğu, akrabası olan varsa, gelip buraya katılsınlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR