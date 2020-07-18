HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 320'nci günü olduğunu söyledi. Acılı baba Aydın, "Gördüğünüz gibi 320 gündür bu Kürt düşmanlarının kapısındayız. 5 yıldır ben çocuğumdan haber alamıyorum, 320 gündür bunlar gelip bize bir açıklama dahi yapmıyorlar. Ben buradan HDP'li vekiller seslenmek istiyorum, ey HDP'li milletvekilleri siz ne zaman Kandil'in talimatını almadan milletvekilliği yapacaksınız, sizde hiç mi vicdan yok? Gelin burada Kürt ailelerine sahip çıkın. Kürt aileleri siz de çocuklarınızı PKK'dan isteyin. Ben buradan insan haklarına da seslenmek istiyorum, herkese insan hakkı var da bizim çocuklara yok mu? Neden gelmiyorsunuz yanımıza ve HDP nasıl çocuklarımızı götürmüş bizzat bizim ağzımızdan dinlemiyorsunuz, sizde de hiç mi vicdan yok. Biz 320 gündür buradayız ve 320 yıl da geçse burada çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde - Son Dakika
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20:09
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20:08
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