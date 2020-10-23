HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu

23.10.2020 16:35
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde aile sayısı 417'nci gününde, 6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan kente gelen Fettah Aymaz ile birlikte 153 oldu.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde aile sayısı 417'nci gününde, 6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan kente gelen Fettah Aymaz ile birlikte 153 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'ANNEM VE BABAM DAHA FAZLA ACI ÇEKMESİN'

Kars'ta 2014'te bir nakliye şirketinde işçi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Özal için Fettah Aymaz, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Kardeşinin Kobani olayları sırasında kaçırıldığını söyleyen Aymaz, "Kobani olayları zamanında götürüldü bir daha haber alamadık. Ne bir telefon ne işaret bulamadık. Onun için ben HDP önündeki anneleri gördüm ben de katılmak amacıyla buraya geldim. Kardeşimin geri gelmesi ve güvenlik güçlerine teslim olması için buraya geldim. Kardeşimi kandırıp götürdüler, o teslim olsun feraha çıkalım. Annem ve babam daha fazla acı çekmesin. Bizim devletimize milletimize teslim ol gel eve. Seni bize teslim ederler. Geri dönsün gelsin vazgeçsin" dedi.


HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu - Son Dakika

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