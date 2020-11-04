HDP önündeki eylemde 429'uncu gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 429'uncu gün

04.11.2020 12:50
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 429'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 429'uncu günde de sürüyor. 6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal için Kars'tan gelip oturma eylemi yapan Fettah Aymaz, kardeşine teslim olma çağrısında bulunarak, Kardeşime sesleniyorum buradan, gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun, korkmasın bir şey olmayacak dedi. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'ÇOCUKLARIMIZI KAÇIRIP DIŞ GÜÇLERE PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR'

Kars'ta 2014'te bir nakliye şirketinde işçi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Özal için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Fettah Aymaz, HDP'nin çocukları kaçırıp, dış güçlere peşkeş çektiğini söyledi. Kardeşinin terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Aymaz, Öncelikle İzmir'de yaşanan deprem için tüm İzmir halkına geçmiş olsun, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeşime sesleniyorum buradan, gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun, korkmasın bir şey olmayacak. Bir yolunu bulsun, ya da bizi arasın güvenlik güçlerine teslim olsun. Başkalarının oyununa gelmesin. HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk yapanlar çocuklarımızı alıp, başkalarına peşkeş çekiyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz, onları almadan buradan gitmeyeceğiz dedi.


HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün
HDP önündeki eylemde 429'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 429'uncu gün - Son Dakika


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