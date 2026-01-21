He Lifeng Davos'ta Çok Taraflılığı Savundu - Son Dakika
He Lifeng Davos\'ta Çok Taraflılığı Savundu
21.01.2026 10:47
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Davos'ta serbest ticaret ve çok taraflılığa çağrıda bulundu.

DAVOS, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, uluslararası topluma çok taraflılığı ve serbest ticareti kararlılıkla destekleme ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He Lifeng, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen 2026 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Konuşmasında dört temel öneride bulunan He, öncelikle uluslararası topluma serbest ticareti kararlılıkla destekleme ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etme çağrısı yaptı.

He ikinci olarak ise çok taraflılığın kararlılıkla el üstünde tutulması ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeninin daha adil ve makul hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

He üçüncü olarak da dünyanın, kazan-kazan işbirliğine ve işbirliğinden elde edilecek olumlu sonuçları en üst düzeye çıkarmaya bağlı kalması ve kalkınma sorunlarını ortaklaşa çözmesi gerektiğini belirtti.

Son öneri olarak karşılıklı saygı ve eşit istişare ilkelerini vurgulayan He, tüm ülkelere farklılıkları uygun şekilde yönetip sorunları çözüme kavuşturmak üzere diyaloğu iyi şekilde kullanma çağrısı yaptı.

He ayrıca Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari istişare mekanizmasında ABD tarafına başkanlık yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik ve mali diyalog mekanizmasında İngiltere tarafına başkanlık eden İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile davet üzerine görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Çin ile ABD ve Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari konular ele alındı.

Kaynak: Xinhua

