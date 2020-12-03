Hekimhan Belediyesi esnaftan 4 ay kira almayacak - Son Dakika

Hekimhan İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediyeye ait dükkanlardan 4 aylık kira alınmayacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Turan Karadağ başkanlığında toplanan Hekimhan Belediye Meclisi, belediyenin kiracılarından 3 Aralık 2020–3 Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan 4 aylık dönemde kira alınmamasını kararlaştırdı.

Belediye Meclisi'nin ilgili kararıyla Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan esnafa kolaylık sağlanması ve belediyenin onların yanında olduğunun gösterilmesi hedefleniyor.