Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.
M.G. yönetimindeki 44 AHS 039 plakalı otomobil, Hekimhan–Sivas kara yolu üzerindeki Hekimhan Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı İ.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Yaya Trafik Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?