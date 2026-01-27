Hekimhan Kaymakamı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Hekimhan Kaymakamı Yılın Kareleri Oylamasında

27.01.2026 16:40
Kaymakam Günlü, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak ödüllü fotoğrafları seçti.

Malatya'nın Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günlü, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını oylayan Günlü, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesini oylayan Günlü, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" ile "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Günlü, AA muhabirine, yılın karelerini her yıl heyecanla seçtiklerini söyledi.

Seçkide her yıl birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını anlatan Günlü, "Çok zorlanıyoruz çünkü çok güzel işler çıkartılmış. Savaş bölgelerinde umudu da acıyı da yansıtan çok iyi kareler çıkmış. Günlük hayatın içerisinde önümüzden giden sahnelerin aslında ne kadar değerli olduğunu gösteren çok iyi anlar çıkmış." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
