Hekimoğlu bu akşam ekranda - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu bu akşam ekranda - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu bu akşam ekranda

6 saat önce

İzleyicinin merakla beklediği "Hekimoğlu" ilk bölümüyle ekranda.

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İzleyicinin merakla beklediği "Hekimoğlu" ilk bölümüyle ekranda... Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt'un yaptığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.


Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu dizinin konusu şöyle: Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekasıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Banu Kiremitçi Bozkurt, Okan Yalabık, Timuçin Esen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:54 
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