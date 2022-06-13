Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı

13.06.2022 10:56

İtalya Toskana'daki Cusna Dağı'na çarparak düşen helikopterde yaşamını yitiren 4 Türk'ün mesai arkadaşları yürek parçalayan bir mesaj paylaştı. Kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden Eczacıbaşı ekibinden İnnovasyon Direktörü Ürün Kandemirer, kaybettiği meslektaşlarıyla İtalya'da yemek masasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, altına "İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı. Kalanların umutları peşlerinden gitti. Gidenler belleklerinde bizimle kaldı" notunu düştü.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding'in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti. Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilen helikopterle iletişim kesilmişti.

HELİKOPTERİN ENKAZI CUSNA DAĞI'NDA BULUNDU

İtalya'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı'nda olduğunu duyurdu. Açıklamada "Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır" denildi. Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

HELİKOPTERDEKİ 7 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ün son fotoğrafı ortaya çıktı: Gidenler belleklerinde bizimle kaldı

Soldan sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.

ECZACIBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Eczacıbaşı Holding tarafından kazaya ilişkin şu açıklama yapıldı; "İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Saygılarımızla"

"HER YERİN YANMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetlerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" dedi.

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ün son fotoğrafı ortaya çıktı: Gidenler belleklerinde bizimle kaldı

MESAİ ARKADAŞLARINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Öte yandan İtalya Toskana'daki Cusna Dağı'na çarparak düşen helikopterde ölen 4 Türk'ün mesai arkadaşlarından yürek burkan bir mesaj geldi. Kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı ekibinden İnovasyon Direktörü Ürün Kandemirer, yitirdiği meslektaşlarıyla İtalya'da yemek masasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Altına da "İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı. Kalanların umutları peşlerinden gitti. Gidenler belleklerinde bizimle kaldı" diye yazdı.

YORUMLAR
500
İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı İtalyan kurtarma ekipleri, kaybolan helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı

Toros Dağları, Toskana, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement