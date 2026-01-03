Helikopterle Hastaneye Ulaşan 92 Yaşındaki Adam - Son Dakika
Helikopterle Hastaneye Ulaşan 92 Yaşındaki Adam

Helikopterle Hastaneye Ulaşan 92 Yaşındaki Adam
03.01.2026 13:36
Batman'da kar nedeniyle kapalı köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki adam, jandarma helikopteri ile hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki vatandaş, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Kırkat köyünde rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş (92) için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan Kardaş'ın beyin kanaması geçirdiği şüphesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin talebiyle Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığından helikopter bölgeye sevk edildi.

Köye inen sağlık ve jandarma personeli, Kardaş'ın, ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkini sağladı.

Açıklamada, devletin her koşulda vatandaşının yanında yer aldığı ve jandarma teşkilatının "çelik kanatları"nın soğuk kış gününde yaşlı vatandaşa umut olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

