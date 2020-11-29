Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti - Son Dakika

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

29.11.2020 21:59

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı.

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

KARABÜK - Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, Bulak Kavşağı'nda durdurdukları minibüs sürücüsü M.T'nin kısıtlamaya uymadığını ve korona virüs temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti. Hem kısıtlamayı hem de karantinayı ihlal eden M.T'ye idari para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere ambulansla yurda gönderildi.

Uygulama kapsamından ekiplerin durdurdukları otomobilin sürücü İlyas D'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi. İlyas D, kendisine idari para cezası uygulayan ekiplere, İstanbul'dan hastanede tedavi gören kayınbabasını ziyaret için geldiğini, İstanbul'dan çıkarken aldığı yakıt fişini göstererek, "Sokağa çıkma kısıtlamasını biliyorum. Saat 15.00'da çıktım ama İstanbul trafiği. Çıkamıyorum, yetişemiyorum" dedi.

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

Para Cezası, İstanbul, Karabük, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı         
21:33
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Sergen Yalçın büyük sevinç yaşadı Fenerbahçe galibiyeti sonrası Sergen Yalçın büyük sevinç yaşadı         
21:15
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu         
20:35
Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı         
19:06
Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti         
16:33
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 22:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei