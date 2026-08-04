Hemşirenin dairesi "Çöp ev" çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) acil servis hemşiresi olarak görev yapan H.Ç.’nin, Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki rezidans dairesinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler ve dairenin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

KOKUDAN RAHATSIZ OLAN KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Rezidansa bir süre önce yayılmaya başlayan ağır ve rahatsız edici koku üzerine bina sakinleri yetkililere ve ev sahibine şikayette bulundu. Komşuların ihbarı üzerine harekete geçen ev sahibi, uzun uğraşlar sonucunda daireye girmeyi başardı.

ÇÖPLERİN İÇİNDEN TIBBİ ATIKLAR ÇIKTI

Eve girdiğinde adeta bir çöp ev manzarasıyla karşılaşan ev sahibi, dairenin hali karşısında büyük bir şok yaşadı. Dairede biriken yığınların arasında evsel atıkların yanı sıra hastaneden getirildiği değerlendirilen tıbbi atıkların da bulunduğu tespit edildi. Ev sahibi dairenin son halini kayda alarak kamuoyuyla paylaştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Biriktirme bozukluğu (dispozofobi) rahatsızlığı olduğu değerlendirilen erkek hemşire H.Ç. hakkında, evde tıbbi atık bulunması ve yaşanan durum nedeniyle hemen idari işlem başlatıldı.

H.Ç., başlatılan idari soruşturma kapsamında evdeki tıbbi atıklar nedeniyle görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.