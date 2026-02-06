Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

06.02.2026 12:50
Bağcılar'da hemşire Sibel Kavılı'yı öldüren Cumali Varan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın hakkında mahkeme karar verdi. Varan'a indirim uygulamaksızın 'Kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan SEGBİS ile katılırken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN OLDU'

Duruşmada savunma yapan sanık Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keske böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken böyle bir olay yaşandı" dedi. Müştekiler sanıktan şikayetçi olduklarını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Son sözü sorulan sanık Varan, "Bana inanmanızı istiyorum. Olay kazara oldu üzgünüm, pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, indirim uygulamaksızın sanığı 'kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

