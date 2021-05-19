Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Rövanş mücadelelerinin programı şöyle:

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakaları 23 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

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