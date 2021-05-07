Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon yarın belli oluyor - Son Dakika

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon yarın belli oluyor

07.05.2021 11:29
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon yarın belli oluyor, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu, yarın oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu, yarın oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon başında aldığı kararla 2020-2021 sezonunda ligde play-off sistemi uygulanmayacak, sezonu ilk sırada tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Sezonun 22. ve son haftasına averajla lider giren Kastamonu Belediyespor, yarın saat 13.00'te deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak. Lider ile aynı puana sahip (38) Yalıkavakspor ise yarın son maçında saat 17.00'de Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.

Son maçlarda alınacak sonuçlara göre puan tablosunun en üst basamağında bulunan ekip, şampiyonluğa ulaşacak. Puanların eşit olması halinde ikili averajda üstün durumdaki Kastamonu Belediyespor şampiyonluğunu ilan edecek.

Lig sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.

Şampiyonluğa ulaşan ekip, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci sırayı alan takım EHF Avrupa Ligi'nde ve üçüncü ise EHF Kupası'nda oynama hakkı elde edecek. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım da EHF Kupası bileti alacak.

Ligde 22. hafta maçları öncesinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Sivas Belediyespor ve Aksaray Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

THF, geçen sezon ligi Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme uygulanmadan sonlandırmıştı.

Son hafta mücadeleleri öncesinde Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm şöyle:

TakımOGMBAYAVP
1. Kastamonu Belediyespor21192078447930538
2. Yalıkavakspor21192068047520538
3. Yenimahalle Belediyespor2115426935999432
4. Üsküdar Belediyespor2113716465866027
5. İzmir Büyükşehir Belediyespor2113805925821026
6. Görele Belediyespor2110927437093422
7. Konyaaltı Belediyespor2111100563583-2022
8. Muratpaşa Belediyespor21101016586263221
9. Anadolu Üniversitesi216141587649-6213
10. Aksaray Belediyespor213171512734-2227
11. Sivas Belediyespor213180589750-1616
12. Elazığ Sosyal Yardımlaşma210210430705-2750

Öte yandan Hentbol Erkekler Süper Lig'de ise oynadığı 20 maçta topladığı 36 puanla Spor Toto, lider konumda bulunuyor. Spor Toto, ligde kalan 2 karşılaşmasını da kazanırsa rakiplerinin maç sonuçlarına bakılmaksızın sezonu şampiyon tamamlayacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta itibarıyla 2 puanla son sırada yer alan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'nin küme düşmesi kesinleşti.

Kastamonu Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Şampiyon, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon yarın belli oluyor - Son Dakika Spor


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