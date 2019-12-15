Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

Kupada bugün 3 grupta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Mardin 1947 Sağlık-Yalıkavakspor: 25-38

B Grubu:

Aksaray Belediyesi Gençlik- Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 28-31

Üsküdar Belediyesi- Görele Belediyesi: 25-24

C Grubu:

Polatlı Belediyespor- Pazarspor: 32-36

Çeyrek finalistler

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti.

İlk tur maçları sonucunda gruplarını birinci bitiren Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile en iyi 2 ikinci olan Görele Belediyesi ile Mardin Büyükşehir Başak çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu 5 takımla birlikte Kastamonu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi çeyrek finalde mücadele verecek.

Çeyrek final kura çekiminde Kastamonu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. torbada, Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi, Görele Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Başak ise 2. torbada yer alacak.

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Kupası, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız
Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 03:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]