Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi

İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum

Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız