Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalya'nın Süper Lig ekiplerinden Muratpaşa Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u 30-27 yendi.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor 14-12 önde tamamlandı.
Muratpaşa Belediyespor rövanş karşılaşmasını 30-27 kazandı.
31 Mart'taki ilk maçı 40-31 kazanan Konyaaltı Belediyespor, ilk mücadeledeki skor avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: AA
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