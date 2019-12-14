Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23 - Son Dakika Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Görele Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 32-23 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Görele Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 32-23 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ'da devam ediyor. B Grubu'nun ikinci gün Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma ile karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 19-9 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 32-23'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan daha yazdırdı.


Görele Belediyesi gruptaki son maçında Üsküdar Belediyesi ile, kupaya veda eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Aksaray Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Görele Belediyesi, Türkiye Kupası, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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