Hentbol Süper Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş
38 dakika önce
Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime altı hafta kala üst üste 11, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.
Beşiktaş Mogaz
, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime altı hafta kala üst üste 11, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.
Hentbol Süper Ligi'nde sezona İzmir
Bş. Bld. galibiyetiyle başlayan Beşiktaş Mogaz, sezonun ilk yarısını 22 puanla namağlup lider tamamladı.
Galibiyet serisini sezonun ikinci yarısına da taşıyan Parkenin Kartalları, 18. maçında 18. galibiyetine imza attı ve Selka Eskişehir
Hentbol'un deplasmanda puan kaybetmesiyle üst üste 11. toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: İHA
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