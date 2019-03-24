Son Dakika Haberleri: Hentbol Süper Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş

Hentbol Süper Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş

38 dakika önce

Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime altı hafta kala üst üste 11, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.

Hentbol Süper Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş, System.String[]
Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime altı hafta kala üst üste 11, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.

Hentbol Süper Ligi'nde sezona İzmir Bş. Bld. galibiyetiyle başlayan Beşiktaş Mogaz, sezonun ilk yarısını 22 puanla namağlup lider tamamladı.

Galibiyet serisini sezonun ikinci yarısına da taşıyan Parkenin Kartalları, 18. maçında 18. galibiyetine imza attı ve Selka Eskişehir Hentbol'un deplasmanda puan kaybetmesiyle üst üste 11. toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: İHA

Beşiktaş Mogaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt! Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor! Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 20:16:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol Süper Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]