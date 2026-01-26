Hepsiburada'dan Karne Dönemi Verileri - Son Dakika
Hepsiburada'dan Karne Dönemi Verileri

26.01.2026 12:31
Ebeveynler çocukların gelişimini destekleyen ürünlere yöneldi, kitap ve oyuncak satışları arttı.

Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne dönemine ilişkin alışveriş verilerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, veriler, ebeveynlerin çocukların kişisel gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen ürünlere yöneldiğini ortaya koydu.

Ebeveynlerin çocuklarını dijital ekranlardan uzaklaştırarak daha kaliteli vakit geçirmelerini amaçlayan tercihlerinin alışveriş davranışlarına yansıdığı görüldü.

Bu kapsamda, sömestir döneminde kitap kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 büyüme kaydederken, özellikle interaktif oyunlu kitaplar ve kitap setleri en çok tercih edilen karne hediyeleri arasında yer aldı.

Oyuncak kategorisinde yüzde 13'lük artış yaşanırken, Lego serileri ve manyetik yapı blokları gibi çocukların yaratıcılığını ve el becerilerini destekleyen oyuncakların da sepetlerde yer aldığı görüldü.

Karne döneminde teknoloji kategorisine olan ilgi de devam etti. Bilgisayar satışlarında yüzde 9'luk artış görülürken, mouse ve kulaklık gibi tamamlayıcı donanımlar da karne hediyelerine eşlik etti.

Spor ayakkabı ve sırt çantası gibi ürünler ise spor malzemeleri kategorisinde öne çıkan hediyeler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

