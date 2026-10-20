Niğde\'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı

Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldı. Ardından Sercan Güçlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
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