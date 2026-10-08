HEPSİBURADA “YOL ARKADAŞIN BURADA” PROGRAMINDAKİ GİRİŞİMCİ KADINLARIN SİPARİŞLERİ YÜZDE 70’E YAKIN ARTTI - Son Dakika
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HEPSİBURADA “YOL ARKADAŞIN BURADA” PROGRAMINDAKİ GİRİŞİMCİ KADINLARIN SİPARİŞLERİ YÜZDE 70’E YAKIN ARTTI

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HEPSİBURADA “YOL ARKADAŞIN BURADA” PROGRAMINDAKİ GİRİŞİMCİ KADINLARIN SİPARİŞLERİ YÜZDE 70’E YAKIN ARTTI
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Hepsiburada ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirilen “Yol Arkadaşın Burada” programının ilki tamamlandı. Program kapsamında 1.000’i aşkın girişimci kadına ulaşıldı, 23 farklı alanda 52 saat eğitim verildi. Eğitimlerin ardından seçilen 25 girişimci kadın, KAGİDER mentör ağındaki deneyimli kadın girişimcilerden altı ay boyunca bire bir mentörlük desteği aldı. Program katılımcılarının sipariş sayısı yüzde 70’e yakın, ciroları ise yüzde 42 arttı.

“Yol Arkadaşın Burada” programının ilki KAGİDER mentörlük sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi

Eylül 2025’te başlayan “Yol Arkadaşın Burada” programının ilki, eğitim sürecinin ve ardından KAGİDER iş birliğiyle yürütülen mentörlük sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi. Girişimci kadınların e-ticarette yetkinliklerini geliştirmek ve işlerini sürdürülebilir biçimde büyütmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen program, eğitimden mentörlüğe uzanan gelişim yolculuğuyla girişimci kadınları desteklerken, katılımcıların iş sonuçlarına da somut katkı sağladı.

39 ŞEHİR VE 5 ÜLKEDEN KADIN GİRİŞİMCİ KATILDI

Program boyunca 23 farklı alanda toplam 52 saat eğitim düzenlendi. 1.000’i aşkın girişimci kadının katıldığı eğitimlerde İstanbul’dan Ordu’ya, İzmir’den Şanlıurfa’ya Türkiye’nin 39 şehrinden kadınlar yer aldı. Programa Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, ABD, Kanada ve İspanya’dan da girişimci kadınlar katıldı. Katılımcıların yüzde 70’ini 25-45 yaş aralığındaki kadınlar oluşturdu.

Eğitim döneminin ardından belirlenen 25 girişimci kadın, KAGİDER’in mentör ağında yer alan deneyimli kadın girişimcilerle eşleştirildi. Altı ay süren bire bir mentörlük döneminde katılımcılar kendi işlerinin ihtiyaçlarına yönelik destek aldı.

HER ÜÇ KADINDAN İKİSİ YAPAY ZEKA ARAÇLARINI İŞİNDE KULLANIYOR

Eğitimlerin ardından katılımcıların yüzde 66’sı yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre etti. Katılımcıların yüzde 50’den fazlası ürün görsellerini profesyonel çekim teknikleriyle yenilerken, video içerik üretmeye başlayanların oranı yüzde 46 oldu. Programın katılımcıların iş sonuçlarına etkisi de verilere yansıdı. Kadın girişimcilerin sipariş sayısı eğitim öncesi döneme kıyasla yüzde 70’e yakın artarken, ciroları yüzde 42 büyüdü. Katılımcıların yüzde 83’ü işini büyütme konusundaki özgüveninin arttığını ifade ederken, programın genel memnuniyet oranı yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşti.

“GİRİŞİMCİ KADINLARIN İHTİYAÇLARI DEĞİŞTİKÇE BİZİM YOL ARKADAŞLIĞIMIZ DA GELİŞİYOR”

Programın ilkini değerlendiren Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, şunları söyledi:

“Kadın girişimciliğini desteklediğimiz yaklaşık 10 yıllık yolculuğumuz bize çok önemli bir şey öğretti. Bir girişimcinin işini kurmasına destek olmak kadar, değişen ihtiyaçlarında yanında kalabilmek de önemli. E-ticaret çok hızlı dönüşüyor; bugün bir girişimcinin yapay zekadan içerik üretimine, finansal okuryazarlıktan marka iletişimine kadar çok farklı alanlarda kendini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Yol Arkadaşın Burada’yı, tam da bu değişime birlikte ayak uydurabileceğimiz yaşayan bir gelişim programı olarak tasarladık.

Programın sonunda bizim için en değerli kazanım, eğitimlerin ötesine geçen bir öğrenme ve dayanışma alanı oluşturabilmek oldu. KAGİDER’in deneyimi ve güçlü mentör ağı sayesinde girişimci kadınları karşılaştıkları soruları paylaşabilecekleri deneyimli yol arkadaşlarıyla buluşturduk.

Programın ilkinin tamamlarken elde ettiğimiz deneyim ve içgörüleri programın bundan sonraki aşamaları için kullanmayı hedefliyoruz. Girişimci kadınları dinlemeye, ihtiyaçları değiştikçe programın içeriğini de onlarla birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Hepsiburada olarak hedefimiz, işlerini büyütürken ihtiyaç duydukları her yeni adımda yanlarında olabilmek. ‘Yol Arkadaşın Burada’ isminin bizim için karşılığı da tam olarak bu.”

“BAZEN BİR GİRİŞİMCİNİN İHTİYACI OLAN ŞEY, DOĞRU SORUYU SORABİLECEĞİ BİR YOL ARKADAŞIDIR.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve proje lideri Neşecan Çekici, programa ilişkin şunları söyledi:

“Kadın girişimciler için bilgi kadar deneyim paylaşımı ve destek de önemli. ‘Yol Arkadaşın Burada’ programında eğitimlerin ardından başlayan mentorluk sürecinde girişimci kadınları deneyimli iş insanlarıyla buluşturduk. Kendi işlerine dair karşılaştıkları konuları birlikte değerlendirdiler, deneyimlerini paylaştılar. Program boyunca bir kez daha gördük ki doğru bir yol arkadaşlığı, girişimcilerin kendilerine ve işlerine daha güvenle bakmalarına katkı sağlıyor.”

“MENTORLUK, GİRİŞİMCİNİN KENDİ POTANSİYELİNE BAŞKA BİR AÇIDAN BAKMASINI SAĞLIYOR.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zeynephan Gemicioğlu ise:

“Hepsiburada iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Yol Arkadaşın Burada’ programında, Nisan ayından bu yana KAGİDER Mentor Hub’daki mentorlarımız 25 kadın girişimci ve 5 kooperatifle bire bir çalıştı. Yaptığımız ölçümde katılımcılarımızın yüzde 57’sinin hedeflerine ulaştığını, yaklaşık yüzde 32’si ise hedeflerinin de ötesine geçtiğini belirtti. Bu süreç bize mentorluk ilişkisinin iki taraf için de değerli bir öğrenme alanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Program sona erse de KAGİDER olarak girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

HepsiburadaSon Dakika

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SON DAKİKA: HEPSİBURADA “YOL ARKADAŞIN BURADA” PROGRAMINDAKİ GİRİŞİMCİ KADINLARIN SİPARİŞLERİ YÜZDE 70’E YAKIN ARTTI - Son Dakika
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