Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

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Rusya, Ukrayna\'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde yolcu otobüslerine düzenlediği saldırıda, ilk bilgilere göre 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İşlerine ve evlerine gitmek üzere yola çıkan sivillerin bulunduğu otobüsler saldırıda ağır hasar gördü. Bölgede toplu taşıma seferleri durdurulurken, can kaybına ilişkin doğrulama çalışmaları sürüyor.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine düzenlediği saldırıda yolcu taşıyan iki otobüs hedef oldu. Ukraynalı yetkililerin son açıklamalarına göre saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İşe gitmek veya evlerine dönmek için yola çıkan sivillerin bulunduğu otobüslerin vurulmasının ardından kentte toplu taşıma seferleri durduruldu.

YOLCU TAŞIYAN İKİ OTOBÜS HEDEF OLDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken 8 Ekim sabahı Kramatorsk kentinde sivilleri taşıyan iki otobüs vuruldu.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre saldırı saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. İlk belirlemelerde otobüslerin Rus güçleri tarafından kullanılan güdümlü bir hava bombasıyla hedef alınmış olabileceği bildirildi. Saldırı sırasında otobüslerde günlük işlerini yapmak üzere yolculuk eden siviller bulunuyordu.

Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

CAN KAYBI 33'E YÜKSELDİ

Saldırının hemen ardından yapılan ilk açıklamalarda 12 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak bölgeden gelen yeni bilgilerle can kaybı sayısı yükseldi.

Son açıklamalara göre saldırıda 33 kişi yaşamını yitirirken 18 kişi de yaralandı. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

OTOBÜSLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Saldırının ardından kaydedilen görüntülerde yolcu otobüslerinden birinin büyük ölçüde yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle çevreye araç parçaları ve enkazın savrulduğu, saldırı bölgesinde ağır hasar oluştuğu belirlendi.

Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ DURDURULDU

Saldırının ardından Kramatorsk ve Slovyansk bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle otobüs seferlerinin durdurulmasına karar verildi.

Cephe hattına yakın konumdaki Kramatorsk'ta yaşayan sivillerin tahliye edilmesi yönündeki çağrılar da yeniden gündeme geldi.

UKRAYNALI YETKİLİLERDEN SERT TEPKİ

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, saldırıda sivillerin hedef alındığını belirterek Rusya'yı uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekle suçladı.

Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Filaşkin, yolcu otobüslerinin hedef alınmasının siviller açısından büyük tehlike oluşturduğunu ifade ederek bölge sakinlerine daha güvenli yerlere tahliye olmaları çağrısında bulundu.

KRAMATORSK'TA YAS İLAN EDİLDİ

Saldırının ardından Kramatorsk'ta 9 Ekim için yas ilan edildi. Ukrayna makamları, saldırının sonuçlarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Donetsk Bölge Savcılığı da saldırıyla ilgili savaş suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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