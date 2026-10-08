Bakan Göktaş, Özlale'nin 830 milyon liralık fon iddiasına yalan ve iftira dedi - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Özlale'nin 830 milyon liralık fon iddiasına yalan ve iftira dedi

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Bakan Göktaş, Özlale\'nin 830 milyon liralık fon iddiasına yalan ve iftira dedi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin babasına yönelik 830 milyon liralık fon iddiasını yalan ve iftira olarak niteledi. Göktaş, Özlale'yi istifaya davet ederek dava açacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin babası hakkındaki 830 milyon liralık "fon işlemi" iddialarına bir yanıt daha verdi. Sert ifadeler kullanan ve iddiaların tamamen isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Göktaş, duruma sert tepki göstererek Özlale'yi istifaya davet etti.

Göktaş, "İddia demeyelim çünkü bunlar yalan ve iftira. Nitekim de kayıtlıdır. Ne benim ne babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur. Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. Bunların kendilerine çeki düzen vermesini bekliyoruz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Baktım Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir, benim babam Konya nüfusuna kayıtlıdır. TC numaralarının son 2 hanesini paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum ve ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz, böyle siyaset olmaz, insan ve aileyi yıpratmayı kabul etmiyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım

"LANETLİYORUM"

Paylaşılan rakam ile ilgili konuşan Göktaş, “Hiçbir işlevi yok. Kesinlikle TC ve isme baksa zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. Kaydettiği ismin hangi nüfusta olduğuna baksaydı biraz araştırma yapsaydı. İsim benzerliği üzerinden, ‘Özdemir’ soyadında 500 bin insan var. ‘Hasan’ isimli belki 10-20 bin insan var. Bununla beraber babamın ve bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesap soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Lanetliyorum, böyle bir siyaset olmaz. Dava açacağım. Kendisi de eğer insansa ne yapacağını bilir, görevini bıraksın” diye konuştu.

Kaynak: DHA
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