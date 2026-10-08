Berna Laçin serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün akşam gözaltına alınan oyuncu ve sunucu Berna Laçin hakkında karar çıktı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Laçin, serbest bırakıldı. Kararı Laçin'in avukatı Uğur Poyraz duyurdu.

Oyuncu Berna Laçin hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Laçin, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesine götürülen Berna Laçin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcı tarafından ifadesi alınan oyuncu Berna Laçin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gözaltındaki Berna Laçin'in ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talep edildi.

Hakimliğe çıkarılan Berna Laçin, sorgu işlemlerinin ardından hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

"PAYLAŞIMIMDA HİÇBİR SUÇ UNSURU YOKTUR"

Savcılıktaki ifadesinde amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu söyleyen Laçin, İzmir'in geçmişte yaşadığı işgal ve deprem gibi olayları hatırlatarak siyasi gelişmenin büyütülmemesi gerektiğini anlatmak istediğini belirtti. Paylaşımında İstiklal Marşı'na atıfta bulunduğunu ifade eden Laçin, "Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" dedi.

Sözlerinin sosyal medyada trol hesaplar tarafından çarpıtıldığını ileri süren Laçin, "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATLARI SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Laçin'in avukatları, paylaşımın suçun unsurlarını taşımadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti. Avukatlar, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini de istemişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenen törenle AK Parti'ye katılmasının ardından X hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım nedeniyle Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, GÖZALTINA ALINDI

Laçin, aynı akşam İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı ve evinde mahkeme kararıyla arama yapıldı. Soruşturmanın paylaşımından kısa süre sonra açıldığını belirten Laçin, gözaltı öncesinde "Yazmamın üstünden 1 saat geçmeden soruşturma açıldı" demişti. Geceyi gözaltında geçiren Laçin, bugün ifade vermişti.