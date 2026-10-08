Berna Laçin serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berna Laçin serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berna Laçin serbest bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün akşam gözaltına alınan oyuncu ve sunucu Berna Laçin hakkında karar çıktı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Laçin, serbest bırakıldı. Kararı Laçin'in avukatı Uğur Poyraz duyurdu.

Oyuncu Berna Laçin hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Laçin, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesine götürülen Berna Laçin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcı tarafından ifadesi alınan oyuncu Berna Laçin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gözaltındaki Berna Laçin'in ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talep edildi.

Hakimliğe çıkarılan Berna Laçin, sorgu işlemlerinin ardından hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

"PAYLAŞIMIMDA HİÇBİR SUÇ UNSURU YOKTUR"

Savcılıktaki ifadesinde amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu söyleyen Laçin, İzmir'in geçmişte yaşadığı işgal ve deprem gibi olayları hatırlatarak siyasi gelişmenin büyütülmemesi gerektiğini anlatmak istediğini belirtti. Paylaşımında İstiklal Marşı'na atıfta bulunduğunu ifade eden Laçin, "Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" dedi.

Sözlerinin sosyal medyada trol hesaplar tarafından çarpıtıldığını ileri süren Laçin, "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATLARI SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Laçin'in avukatları, paylaşımın suçun unsurlarını taşımadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti. Avukatlar, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini de istemişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenen törenle AK Parti'ye katılmasının ardından X hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımını yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım nedeniyle Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, GÖZALTINA ALINDI

Laçin, aynı akşam İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı ve evinde mahkeme kararıyla arama yapıldı. Soruşturmanın paylaşımından kısa süre sonra açıldığını belirten Laçin, gözaltı öncesinde "Yazmamın üstünden 1 saat geçmeden soruşturma açıldı" demişti. Geceyi gözaltında geçiren Laçin, bugün ifade vermişti.

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunmasıPaylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayBerna LaçinAK PartiİstanbulAnkaraGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Atalarını savunmak istemiş ama çark etmiş.. 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Tartışma yaratan görüntü Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:46
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:03:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Berna Laçin serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei