Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çerkezköy -Kapıkule hattımızın doğu tarafındaki Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule hatlarının da tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacaktır" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Hattın bitirilen bu kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Kırklareli'nin Babaeski ilçesi garında düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Babaeski Garı'nda incelemelerde bulundu. Basın açıklaması yapan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın hizmete açılışını yapacağını belirterek, "Türkiye'nin Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor'un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor'un Avrupa'daki ucu Halkalı-Kapıkule hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız" dedi.

'ULUSLARARASI TRANSİT LOJİSTİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR EŞİKTİR'

Günümüz dünyasında ulaşımın sadece bir noktadan diğerine varmak değil; yükün, yolcunun ve zamanın en verimli şekilde yönetilmesi anlamına geldiğini söyleyen Uraloğlu, "Küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendiren bu dönemde demir yolu, mesafeleri kısaltmanın ötesinde sanayi bölgelerini pazarlara bağlayan, sınır geçişlerini hızlandıran ve ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik bir altyapı haline geldi. Özellikle Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yoğunlaştığı bu çağda, kesintisiz, elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu koridorlarının işlevi ve değeri her geçen gün artıyor. Çerkezköy- Kapıkule hattı da bu ihtiyacın, uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitemizi artıran somut karşılığı olmuştur. Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat; hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir" dedi.

'ORTA KORİDORUN AVRUPA'YA AÇILAN EN KRİTİK KAPISIDIR'

Bakan Uraloğlu, özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin sadece mesafeleri kısaltmadığını belirterek, "Ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirir. Bizleri bir araya getiren Halkalı-Kapıkule Demir yolu Hattı'nın en uzun kesimi olan 153 kilometrelik uzunluğuyla Çerkezköy-Kapıkule Hattı da tam olarak bu projelerden biridir. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, uluslararası doğu, batı ve kuzey, güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi kılacak somut eserlerden biridir" ifadelerini kullandı.

HALKALI-KAPIKULE YOLCU SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK'

Yarın hizmete açılacak hatla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı trenle buluşacağını belirten Uraloğlu, "Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e çıkıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağımız da 353 kilometrelik ray serimiyle 2 bin 604 kilometreye ulaşıyor. Trakya, artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil; o haritanın bizzat parçası oluyor. Bu projenin finansmanında kısmen IPA yani Avrupa Birliği fonu da kullandık. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez inşa ettik. Az önce de belirttiğim üzere 353 kilometre ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını da tamamlayarak hattımızı, saatte 200 km işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizi ve sertifikasyon süreçlerini de başarıyla tamamladık. Çerkezköy -Kapıkule hattımızın doğu tarafındaki Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule hatlarının da tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacaktır. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir" dedi.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl bitmeden açmayı planlıyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki; Çerkezköy-Kapıkule Hattı, aslında çok daha büyük bir resmin, Asya'dan Avrupa'ya uzanan devasa bir lojistik vizyonun sadece parlak bir parçasıdır" diye konuştu.

'HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYIMIZI 14'TEN 27'YE YÜKSELTECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolu ağını 2002'den bu yana devlet politikası haline getirdiklerini söyleyen Uraloğlu, Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye ulaştırdık, sıfırdan 2 bin 604 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Şu anda Halkalı - Kapıkule hattının diğer kesimleriyle birlikte; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatların yapımlarına devam ediyoruz. Yapımı devam eden Kırıkkale-Çorum hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta; Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalelerini gerçekleştirdik. İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 14'ten 27'ye yükselteceğiz" dedi.

'İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU GEÇİŞİ PROJESİNİN İHALESİNİ DE 14 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

2017 yılında hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demir yolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Orta Koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir yolu projemiz de başarıyla ilerliyor. Bu hattımızla Türkiye Ermenistan-Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendiriyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'yle de Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz. Ülkemizdeki kesimi Ovaköy'den başlayıp Edirne'den çıkacak Kalkınma Yolu'nun Türkiye ayağındaki en önemli halkalarından biri olacak İstanbul Kuzey Demir yolu Geçişi Projesi'nin ihalesini de 14 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz bu projeyle İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının son bölümünde, "Çerkezköy-Kapıkule Hattı Projesi, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf ettik. Hattımızı yarın hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de AB ile ülkemizi birbirine bağlayacak ve iş birliğimizi pekiştireceğiz. Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek, yükseliş zincirimizin en güçlü halkalarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.