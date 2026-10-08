İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor - Son Dakika
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İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

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İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binada 2 kişi hayatını kaybederken, ekiplerin enkaz altındaki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Yapının üst katları ayakta kalırken enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı. Ekiplerin enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için başlattığı çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ BULUNUYOR

Çökmenin ardından binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapının ayakta kalan bölümlerinin de çökme ihtimaline karşı bölgedeki tedbirler artırıldı.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekiplerin çalışmaları sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu öğrenildi. Binanın kayıtlarında 12 daire bulunduğu ve apartmanda toplam 33 kişinin yaşadığı belirtildi.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

BAKAN ÇİFTÇİ: 3 VATANDAŞIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşımıza ulaşmak için ekiplerimiz tüm imkanlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temennimiz, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

VALİ GÜL: BİNA 1987 YILINDA YAPILMIŞ

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binanın geçmişine ilişkin bilgi vererek yapının 1987 yılında inşa edildiğini açıkladı. Gül, "Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kalan kısmı da çökebilir" dedi.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

BAŞKAN KÖYMEN: ÜST 2 KAT KAÇAK

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise binanın yapı durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Köymen, çöken binanın üst 2 katının kaçak olduğunu belirtti.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

VALİLİK: ÇÖKME SAAT 05.40 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, çökmenin meydana geldiği saat ve bölgeye sevk edilen ekiplerle ilgili şu bilgilere yer verildi:"08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir."

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İlk 3 katı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

BAKAN KURUM: ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe'deki çökmenin ardından ekiplerin bölgede inceleme başlattığını açıkladı.

Bakan Kurum, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.

Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! 2 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
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    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    mimar santiye sefi ne alaka 87 de yapilmis bina. uzerine kacak kat cikanpar buna goz yumanlar ne olacak ? 5 0 Yanıtla
  • mahirozbilge06 mahirozbilge06:
    38 40 yıllık binanın mimarı ve şantiye şefi inşallah çok yaşlı degillerdir 5 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    40 yıllık bina kentsel dönüşüme girmek için neden bekliyorlar 40 yıl önce yapılan binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığını bilmiyorlar mı birde kaçak katları yapan kim oturum izni veren kim 3 0 Yanıtla
  • Pinokyo Pinokyo:
    40 yıllık binanın mimarı şantiye şefi gözaltına alınmaz, binayı denetlemeye belediye personeli ve ilgili bakanlık personeli gözaltına alınır. işte liyakat burda devreye giriyor. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor - Son Dakika
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