Her aileye bir Van kedisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her aileye bir Van kedisi - Son Dakika

Her aileye bir Van kedisi

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan "Her evde bir Van kedisi" kampanyası kapsamında 2019 yılında 160 yavru Van kedisi sahiplendirildi.

Her aileye bir Van kedisi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan "Her evde bir Van kedisi" kampanyası kapsamında 2019 yılında 160 yavru Van kedisi sahiplendirildi.


Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerine her geçen gün ilgi artıyor. En kaliteli damızlıkların barındırıldığı ve bir yıl boyunca 3 dönem doğumun gerçekleştiği Van Kedi Villası'nda, titiz bakım ve sürekli ilgi sayesinde diğer kedilere göre erken kızgınlığa gelen Van kedilerinin, 2020 üreme programı başlatıldı. Van Kedi Villası'nda neslin sürekliliğinin sağlanması ve korunması çalışmaları kapsamında daha önceki yıllarda başlatılan "Her evde bir Van kedisi" kampanyası çerçevesinde ise 2019 yılında rekor sahiplendirme gerçekleştirildi.


"Amacımız her aileye bir Van kedisini vermek"


İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, amaçlarının her eve bir Van kedisi kazandırmak olduğunu belirtti. En iyi 200 Van kedisinin barındığı kedi villasında 2019 yılı içerisinde 160 yavru kedi sahiplendirildiğini ifade eden Merkez Müdürü Kaya, "Amacımız bütün hayvanları burada tutmak değildir. Amacımız her aileye bir Van kedisini vermek. Bu çalışmalarımız sırasında en orijinal formları bizde bulunsun ama Van kedisi her evde de bulunsun ki geleceğe daha güvenli bakabilme durumunda olalım. Dolayısıyla her eve bir Van kedisi verene kadar çalışmalarımızı devam edeceğiz. Merkezimizde anaç kedi olarak değerlendirdiğimiz 140 hayvan var. Yaklaşık 60 yavru var. Bu yıl da yaklaşık 160 yavru Van kedisini de sahiplendirdik" dedi.


"2020 yılı üreteme programı başlatılıyor"


Kış aylarında sıcak bir ortamda barınan Van kedileri için üreme programını başlattıklarını dile getiren Kaya, sözlerini söyle sürdürdü:


"Van kedilerinin aşılama çalışmalarını başlattık. Ardından parazit tedavileri yapılacaktır. Aşılama çalışmalarının bitimiyle birlikte 2020 yılının üreteme programını başlatmış olacağız. Van kedileri kendilerine yakışır bir ortamda barınıyor. Bu anlamda barınma ortamları çok özeldir. Kış aylarında ısının da düşmesiyle birlikte hayvanların rahat edebileceği sıcak ortamda barınıyorlar. Biz hayvanların fizyolojik ortamlarına engel oluşturmuyoruz. Ancak diğer taraftan isteyen kedimiz dışarıya çıkabiliyor ve ya içeride kalabiliyor. Diğer taraftan yatakhaneye gidebiliyor ve yahut gezme bahçesine gidebiliyor. Bu biraz kendi tercihlerine bağlıdır." - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:38 Sırp Bakan Mihajlovic: "Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı" - Son Dakika
16:38 Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:37 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit... - Son Dakika
16:37 Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı - Son Dakika
16:37 Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 16:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Her aileye bir Van kedisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]