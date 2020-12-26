Her birinin kitlesi ayrı

1. 90'LARIN TINILARI

Yine Yeni Yeniden 90'lar

Sezgin İnceel ve İlker Hepkaner'in hazırladığı 'Yine Yeni Yeniden 90'lar', dönemin popuna kültürel çalışmalar alanından bakıyor. Elçin Yahşi "Kuir ve feminist akademisyenler bu dönemde ne görüyor, neleri eleştiriyor, her hafta bunlar konuşuluyor" diyor.

2. KAHKAHA GARANTİLİ

KALT'ın Podcast'i

Ozan Akyol, Erman Çağlar ve kimi zaman da Hasan İnceler her hafta zihinlerinden geçenleri paylaşıyor. Bu keyifli sohbet kahkaha garantili. Hakan Bıçakcı "Çok gülüyorum. Her bölümünü tavsiye ederim" diyor.

3. ÜNLÜLERE SORUYOR

Nasıl Gidiyor Karantina?

Mirgün Cabas ünlü isimlere karantina günlerini nasıl geçirdiklerini soruyor. Farklı alanlardan birçok isim evde neler yaptığını anlatıyor. Erdil Yaşaroğlu, Can Kozanoğlu, Mert Fırat, Vedat Milor ve Ceyl'an Ertem gibi isimler konuk oldu.

4. ÖNERİLER VERİYOR

Film Koması

Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu bu seri iyi bir film izlemek isteyenler için listeler sunuyor. Kanat Atkaya'nın önerdiği bu podcast, sinema dünyasının kanayan yaraları ve ilginç olaylarını mercek altına alan dosyalarla sizi film komasına hazırlıyor.

5. USTASINDAN DİNLEYİN

Nasıl Olunur?

Nilay Örnek 'Nasıl Olunur?'da mesleğinde usta isimlerle o işin püf noktalarını konuşuyor. Selçuk Şirin "Her listede olması gereken bir podcast klasiği. İşinde usta insanların bilinmeyen hikayelerini dinlemek çok keyifli" diyor.

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6. Oyuna siz de katılın: Podcastia Maceraları

7. Teknolojiye dair: Ha Geldi, Ha Gelecek!

8. Finans 101 için: Lumost

9. Gündemi takip edin: Yeni Haller

10. Kendinizi keşfedin: Psikolog Beyhan Budak